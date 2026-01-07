El Registro Nacional de Agencias de Viajes sigue creciendo y consolida la confianza en el sector

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) continúa fortaleciendo el Registro Nacional de Agencias de Viajes (RNAV), una herramienta clave para el ordenamiento, la transparencia y la profesionalización de la actividad turística en todo el país. Su presidente Andrés Deyá, destacó: “FAEVYT sigue liderando las transformaciones del sector, impulsando herramientas que fortalecen la transparencia, jerarquizan la actividad y generan mayor confianza para los viajeros y para toda la industria turística”.

7 de Enero de 2026 15:04hs

Por Ricardo Seronero

Desde su implementación, el RNAV ya registra 1898 nuevas agencias de viajes inscriptas, alcanzando un total de 7181 agencias de viajes registradas, lo que representa un avance significativo en la formalización del sector y en la generación de mayor seguridad tanto para los viajeros como para las empresas turísticas.

El RNAV facilita el acceso a información clara y confiable, y se consolida como un instrumento fundamental para promover buenas prácticas, brindar previsibilidad y fortalecer la relación de confianza entre los distintos actores de la cadena turística y los consumidores.

En términos de alcance federal, casi la totalidad de las provincias argentinas ya se encuentran adheridas al RNAV, con Córdoba próxima a sumarse, lo que permitirá completar el mapa de adhesiones y reforzar el carácter federal del Registro.

Asimismo, el RNAV continúa ampliando su respaldo institucional con la adhesión de entidades representativas del sector, entre ellas la Cámara Argentina de Turismo (CAT), la Asociación Argentina de Operadores de Viajes y Turismo (AAOVYT) y la Asociación Argentina de Parques y Atracciones (AAPA), reafirmando su rol como plataforma común para el desarrollo turístico.



