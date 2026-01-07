Córdoba se encamina una campaña triguera histórica con rindes récord 

La producción provincial del cereal prácticamente duplica la de la campaña anterior

7 de Enero de 2026 11:10hs

La campaña agrícola 2025/2026 de cultivos invernales en Córdoba avanza hacia su tramo final con resultados productivos sobresalientes, particularmente en trigo, que se perfila como uno de los mejores ciclos de los últimos años. Así lo indica el último relevamiento difundido por la Bolsa de Cereales de Córdoba, que confirma rindes excepcionales y una producción provincial que prácticamente duplica la de la campaña anterior.

Las estimaciones preliminares proyectan una producción de trigo cercana a las 7,3 millones de toneladas, impulsada principalmente por rendimientos extraordinarios en gran parte del territorio provincial.

El rinde promedio en lotes de secano se ubica en torno a los 43,9 quintales por hectárea, lo que representa un incremento superior al 70% respecto del promedio histórico de Córdoba. Incluso las zonas tradicionalmente más rezagadas muestran resultados destacados, reflejando una mejora productiva generalizada.

Por regiones, el norte provincial presenta los rindes más bajos, aunque igualmente superiores a la media histórica. En Ischilín, por ejemplo, se estiman rendimientos de 28 quintales por hectárea, un valor que, pese a ser el menor del relevamiento, supera los registros habituales del departamento. En contraste, en el sur y el este cordobés bajo riego, distritos como Río Cuarto y Arroyito reportaron rindes excepcionales, con picos que alcanzan hasta 90 quintales por hectárea.

El análisis de anomalías de rendimiento —que compara el rinde esperado con el promedio histórico de cada departamento— muestra valores positivos en la mayor parte de la provincia, con predominio de incrementos clasificados como altos y muy altos. Este patrón confirma que el salto productivo no se limitó a áreas puntuales, sino que fue extendido y consistente.

Calidad bajo la lupa

Más allá del volumen alcanzado, el informe pone el foco en algunos desafíos vinculados a la calidad del trigo. En un contexto de rindes muy elevados, se observa una dilución de parámetros clave para la comercialización, como el contenido de proteína y de gluten. Una proporción significativa de los análisis relevados arroja valores por debajo de los estándares de referencia, lo que podría derivar en descuentos al momento de la entrega.

Desde el ámbito técnico recomiendan extremar los controles de calidad por lote y ajustar las estrategias de manejo nutricional. La combinación entre genética adecuada, fertilización balanceada y un seguimiento cercano durante la cosecha aparece como un factor determinante para mejorar la calidad industrial sin resignar productividad.