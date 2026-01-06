Ventas de Reyes: el gasto promedio cayó 41,9% en términos reales

El ticket promedio alcanzó $36.656, por debajo de los $48.081 del año anterior, creciendo un 0,5% nominal. Las promociones agresivas no impulsaron la demanda, en comparación con Navidad.

6 de Enero de 2026 16:47hs

Las ventas de comercios minoristas pymes por el Día de los Reyes Magos subieron solo 0,5% frente al mismo día de 2025. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) describió este resultado como un reflejo de consumo débil y fragmentado. El ticket promedio alcanzó $36.656, por debajo de los $48.081 del año anterior. El movimiento general quedó por debajo de Navidad, pese a la cercanía temporal.

Las promociones agresivas no impulsaron la demanda. Los comercios ofrecieron descuentos del 20% al 40%, 2x1 y cuotas sin interés, pero igual registraron baja asistencia. Predominaron las tarjetas de crédito, con uso casi nulo del efectivo. Para el 82,2% de los negocios, las ventas fueron peores o iguales a lo esperado; solo el 17,8% las vio mejores.

El gasto promedio cayó 41,9% en términos reales, ajustado por inflación interanual. Los consumidores compraron más unidades, pero optaron por regalos más baratos. Factores como ingresos ajustados, fechas cercanas de gasto y competencia online hicieron irrelevante la celebración en muchos rubros.

El sector de librerías lideró con un alza del 5%, seguido por equipos de audio, video, celulares y accesorios (1,1%) y juguetería (0,9%). En cambio, indumentaria bajó 2,5% e indumentaria y marroquinería registró una caída del 1,1%.