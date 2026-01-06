Un colectivo atropelló una manifestación de ultraortodoxos: mató a un adolescente e hirió a al menos tres personas

Además, un policía recibió un piedrazo durante los incidentes. La víctima fatal quedó enganchada en el paragolpes del vehículo tras el impacto.

6 de Enero de 2026 18:41hs

Un joven de 18 años falleció y al menos tres personas resultaron heridas este martes en Jerusalén, Israel. Un colectivo atropelló a manifestantes ultraortodoxos que protestaban contra la ley de reclutamiento militar. Los bomberos y el servicio de rescate israelí confirmaron el incidente en las calles Bar Ilan y Tzafnia. Miles de personas se habían reunido en esa zona y calles cercanas de la capital.

La víctima fatal quedó enganchada en el paragolpes del vehículo tras el impacto. Finalmente, terminó debajo del ómnibus. Los heridos sufrieron lesiones leves traumáticas y los trasladaron en estado estable a hospitales. El hospital Hadassah–Ein Kerem atendió a un adolescente de 14 años, mientras que los otros dos recibieron atención en el Hadassah del Monte Scopus.

La policía detuvo al conductor del colectivo en el lugar. Lo trasladaron a una comisaría para avanzar en la investigación. Durante los disturbios, una piedra impactó a un equipo de periodistas. Ellos también necesitaron atención médica.

El suceso ocurrió en medio de una gran concentración contra la normativa militar. Las autoridades investigan las circunstancias exactas del atropello. Los servicios de emergencia respondieron con rapidez para asistir a los afectados.