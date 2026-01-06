Trump subsidia a los "farmers" con US$ 12.000 millones

Estados Unidos lanzó un paquete de ayuda agrícola para asistencia en la próxima campaña

6 de Enero de 2026 09:00hs

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) publicó detalles sobre el monto que recibirán los agricultores este año como parte de un programa de ayuda de 12.000 millones de dólares. Sin embargo, los productores de soja aseguran que estos pagos no alcanzan para ayudar a quienes se ven afectados por los bajos precios de los cultivos y las disputas comerciales.

Se espera que el programa de Asistencia Puente para Agricultores distribuya 11.000 millones de dólares en pagos únicos a los agricultores.

En cuanto a los 1000 millones de dólares restantes del paquete de ayuda, se reservarán para los productores de cultivos especializados y azúcar, según informó el USDA. Aún se está determinando cómo se distribuirá ese dinero y el momento de los pagos.

EEUU logró un importane volumen en la campaña agrícola tanto de maíz como de soja, en medio de un excedente mundial de granos, por lo que resultaron afectados por la caída de las cotizaciones internacionales. Los productores de soja se vieron particularmente afectados por la pérdida de ventas de la oleaginosa a China, país que recurrió a proveedores sudamericanos durante el estancamiento de las negociaciones comerciales.

Si bien, se espera que la asistencia económica ayude a los agricultores a prepararse para la próxima temporada de siembra, los productores afirman que el monto total asignado a los subsidios no rescatará la debilitada economía agrícola estadounidense.

En ese contexto, los pagos más altos serán para los productores de arroz, seguidos por los de algodón, los de avena, los de maíz, los de soja y los de trigo.

Otros cultivos que califican para recibir subsidios son cacahuetes, sorgo, cebada, canola, girasol, lentejas, guisantes, mostaza, cártamo, lino, garbanzos, y sésamo. Se espera que los pagos se reciban antes del 28 de febrero, según informó la secretaria del USDA, Brooke Rollins, en un comunicado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado inicialmente el paquete de ayuda para los agricultores estadounidenses el 8 de diciembre de 2025, anticipando que estaría destinado a la compra de semillas, fertilizantes y otros gastos.