Temporada de verano: gran movimiento turístico y de consumo en todo el país

6 de Enero de 2026 16:54hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, mantuvo una reunión con su equipo de trabajo en la Secretaría para analizar los resultados del movimiento turístico registrados durante la primera semana de enero. En ese marco, se destacó que numerosos municipios de todo el país alcanzaron niveles de ocupación casi plena durante las fiestas y los primeros días del año.

Scioli subrayó que, gracias a las promociones impulsadas por el Banco Nación y por YPF, “se fueron dando todas las condiciones económicas y sociales para que las familias argentinas puedan disfrutar del país”. Asimismo, remarcó la presentación del Plan Verano Seguro, realizada junto al Ministerio de Seguridad, al señalar que “es fundamental cuidar a las familias que salen de sus casas”.

Este programa, ya presentado en la ciudad de Buenos Aires, será lanzado también el próximo domingo 11 de enero en Villa Carlos Paz, Córdoba, junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. El operativo se desplegará en todo el territorio nacional durante la temporada estival, con el objetivo de prevenir y mitigar actividades delictivas en los principales destinos turísticos.

En ese sentido, el secretario agradeció al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y destacó “el trabajo articulado con todas las áreas del Gobierno, que está generando un verdadero impulso turístico en cada región, especialmente a partir del nexo con la Secretaría de Transporte”. Además, expresó su reconocimiento al sector privado, a las provincias y a los municipios “por el enorme compromiso para promover y potenciar este gran momento del turismo argentino, con una amplia gama de promociones accesibles para todos los gustos y bolsillos”.

Scioli continuará en los próximos días con una agenda activa que incluye recorridas por las localidades de Pinamar, Cariló y Ostende, además de visitas a distintos destinos turísticos de la provincia de Córdoba la próxima semana. Para febrero, está prevista una recorrida por las restantes regiones del país.

En relación con el turismo receptivo, el funcionario sostuvo que “Argentina hoy, por su estabilidad y seguridad, es un destino cada vez más elegido por los turistas internacionales”. En el marco del programa Visit Argentina y con el objetivo de seguir fortaleciendo la llegada de visitantes extranjeros, Scioli encabezará la delegación nacional que participará en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, en Madrid, junto al embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia. La comitiva contará con la presencia de más de 70 empresas turísticas, representantes provinciales y 18 destinos del país.

Para finalizar, Scioli destacó que “la estabilidad económica que vive la Argentina, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, está brindando previsibilidad a las familias que hoy eligen recorrer nuestro maravilloso país”, a quienes agradeció profundamente por elegir veranear en Argentina.

