La Ciudad exime del pago de ABL a hoteles y restaurantes

La medida, que rige desde el 1° de enero al 31 de junio, busca acompañar al sector hotelero-gastronómico y fortalecer su impacto económico.

6 de Enero de 2026 17:00hs

Por Ricardo Seronero

El Gobierno porteño oficializó la exención del pago del Impuesto Inmobiliario y Tasa de Servicios Generales (ABL) durante los primeros seis meses del año para hoteles y establecimientos gastronómicos.

La medida, que comenzó a regir el 1° de enero, fue impulsada por el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). Gracias al apoyo del Gobierno de la Ciudad, esta iniciativa busca consolidar el desarrollo económico del sector y seguir potenciando a la hotelería y la gastronomía, dos pilares fundamentales para la generación de divisas y empleo de la Ciudad de Buenos Aires.

La Resolución, que fue publicada en el Boletín Oficial, especifica que los contribuyentes deben solicitar el reconocimiento de la exención mediante el TAD del Sistema Administrativo de Documentos Electrónicos (SADE).

Los contribuyentes tienen tiempo de completar el registro hasta el 31 de marzo, el cual debe detallar:

- Número de partida inmobiliaria.

- Domicilio de explotación inscrito en el Registro de Domicilio de Explotación (RDE).

- Fecha de inicio y de finalización del contrato de locación y comodato, en caso de corresponder.

- Nombre y apellido o razón social del locatario o comodatario, según corresponda.

- CUIT del locatario o comodatario, en caso de que corresponda.

- Actividad declarada en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, según el "Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES)", desarrollada en el inmueble objeto del beneficio.

Asimismo, en caso de que los contribuyentes hayan abonado de manera anticipada el pago anual del ABL, se reconocerá un crédito fiscal equivalente a seis doceavas (6/12) partes del monto ingresado, el cual será imputado de oficio para la cancelación de obligaciones del ejercicio fiscal 2027.

La ciudad de Buenos Aires es un destino que, gracias al trabajo en conjunto con el sector privado, genera una amplia oferta cultural y gastronómica durante todo el año, y adopta las últimas tecnologías para potenciar la estadía de los turistas.

Con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías y sus 150 museos, además de una amplia agenda de eventos masivos y espectáculos, se posiciona como una ciudad a la altura de las capitales más importantes del mundo.



