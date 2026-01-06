Iberia e Iberia Express se sitúan de nuevo en 2025 entre las aerolíneas más puntuales del mundo

En la clasificación que elabora cada año la consultora Cirium, Iberia ha sido la cuarta aerolínea más puntual de Europa y la sexta del mundo. Iberia Express ha sido reconocida como la aerolínea más puntual de Europa, con un porcentaje de puntualidad en llegadas del 88,94 por ciento de 37 000 vuelos.

6 de Enero de 2026 16:54hs

Por Ricardo Seronero



Iberia se sitúa de nuevo entre las diez aerolíneas más puntuales del mundo en 2025. Según el Ontime Performance Review de Cirium, el informe anual de referencia de la industria aérea en materia de puntualidad, la aerolínea española ha conseguido un porcentaje de puntualidad del 83,52 % de un total de 188 447 vuelos en todo el año.

La clasificación de las diez aerolíneas más puntuales del mundo la completan Aeroméxico (90,02 %), Saudia (86,53 %), SAS (86,09%), Azul (85,18 %), Qatar Airways (84,42 %), LATAM Airlines (82,40 %), Avianca (81,73 %), Turkish Airlines (81,41 %) y Delta AirLines (80,90 %). En esta categoría compiten las compañías con mayor número de Asiento-Kilómetro-Disponible (ASK por sus siglas en inglés) en el mercado; en concreto, tienen que situarse dentro del 10% de las aerolíneas con más ASK del mundo y que, además, operen, al menos, en tres regiones.

“Volver a situarnos entre las aerolíneas más puntuales del mundo es un logro que nos llena de orgullo y refleja el esfuerzo, la coordinación y la implicación de todos los que formamos parte de la compañía. Además, estos reconocimientos nos animan a seguir trabajando para mejorar nuestros estándares, teniendo siempre la seguridad como la base de todas nuestras operaciones. La puntualidad no es solo una meta, sino una motivación diaria para superarnos y consolidar a Iberia como referente internacional en calidad y fiabilidad” ha dicho Ramiro Sequeira, director de Producción de Iberia.

La aerolínea española se encuentra también entre las más puntuales de Europa. Se ha situado en cuarta posición, con un 83,52 por ciento de llegadas en hora.

Iberia Express, aerolínea más puntual de Europa en 2025

La clasificación de aerolíneas más puntuales de Europa la lidera Iberia Express, con un porcentaje de puntualidad en llegadas del 88,94. La compañía ha operado más de 37000 vuelos en todo el año, consolidando un modelo operativo fiable, robusto,eficiente y orientado a ofrecer el mejor servicio posible a sus clientes.

En sus casi 14 años de trayectoria, Iberia Express ha sido reconocida como la lowcost más puntual del mundo en seis ocasiones y, de forma consecutiva, como la aerolínea más puntual de Europa en 2023, 2024 y 2025, un hito que refleja la calidad de sus procesos y la solidez de su operación.

Carlos Gómez, CEO de Iberia Express: “Este es el mejor reconocimiento al trabajo diario de cada uno de los miembros del equipo de Iberia Express, a su esfuerzo, su compromiso y la consistencia con la que desarrollan su labor. Cada día nos esforzamos por ofrecer una operación excelente, con los más altos estándares de seguridad y la mejor experiencia posible para nuestros clientes. Volver a liderar este ranking es un motivo de gran orgullo para todos”.

La clasificación de las aerolíneas más puntuales de Europa en 2025 la completan SAS (86,09 %), Austrian (83,74 %), Virgin Atlantic (83,45 %), Icelandair (83,23 %), Vueling (82,20 %), Turkish Airlines (81,41 %), Norwegian (80,96 %) y Finnair (79,67 %).

En 2025 Iberia Express ha operado 37.119 vuelos con una regularidad del 99,76 por ciento, que también es una de las más elevadas del sector. Este indicador refleja el bajo porcentaje de vuelos cancelados, en su gran mayoría por causas ajenas a la compañía y que, casi siempre, son recuperados en el mismo día, en línea con el compromiso de conectividad que Iberia Express ha adquirido con sus clientes, y muy especialmente con los archipiélagos de Baleares y Canarias, sus principales mercados, donde la fiabilidad de la operación resulta clave para residentes, empresas y visitantes.

