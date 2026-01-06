El chef Christian Petersen recibió el alta médica

Había sufrido una descompensación durante una excursión al volcán Lanín. Ahora se recupera en su casa. La noticia la confirmó él mismo este martes mediante un audio.

6 de Enero de 2026 18:02hs

El chef Christian Petersen, de 56 años, recibió el alta médica el lunes 5 de enero tras varios días de internación en el Hospital Alemán de Buenos Aires. Había sufrido una descompensación durante una excursión al volcán Lanín. Ahora se recupera en su casa. La noticia la confirmó él mismo este martes mediante un audio enviado al periodista Juan Etchegoyen, de la TV Pública.

Petersen explicó que los médicos aún investigan la causa del episodio. El 10 de diciembre presentó una falla multiorgánica después de la excursión, lo que lo llevó primero a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo en Junín de los Andes. El 26 de diciembre lo trasladaron en avión sanitario al Hospital Alemán. Los resultados de un estudio clave estarán listos la próxima semana.

El chef relató que descendió del volcán Lanín con rapidez y alegría, pero pronto se sintió mal. Acelerado, consultó a un médico de inmediato. Destacó la profesionalidad de los guías y el personal médico de Junín de los Andes, San Martín de los Andes y el Hospital Alemán, a quienes agradeció por salvarle la vida.

Petersen subrayó que su condición física era óptima para la exigente ascensión. Entrenaba diariamente y el guía, altamente profesional, incluso lo alentó a alcanzar la cumbre. En los próximos días conocerá los resultados finales de sus estudios.