Chile: estafaron con alquileres truchos a unos doscientos turistas argentinos

6 de Enero de 2026 15:45hs

En plena temporada de verano, unos 200 turistas argentinos denunciaron haber sido estafados en el balneario Reñaca, en Viña del Mar, región de Valparaíso. Todos habían contratado hospedaje a través de “Holiday Reñaca”, un sitio que ofrecía alquileres de departamentos y que prometía alojamiento frente al mar. Varios damnificados informaron que llegaron a perder hasta 1.300 dólares por reserva.

El portal operaba con apariencia de legitimidad. Publicaba fotos de departamentos reales, incluía enlaces a aplicaciones de reservas como Booking y ofrecía un correo con dominio empresarial. Esa presentación, sumada a tarifas competitivas, redujo la desconfianza de los viajeros, que ya ven a Chile como uno de los destinos favoritos en los últimos meses.

El fraude salió a la luz a fines de diciembre. Un turista llegó al edificio “Holiday Park” y preguntó por una reserva de dos departamentos de tres habitaciones que, según le informaron en recepción, no existían. En los días siguientes se multiplicaron los testimonios de personas que arribaban a Viña del Mar con reservas pagadas a través de un enlace recibido desde un número de WhatsApp, que mostraba tilde azul de verificación por parte de Meta.

Acorralado por las denuncias, el responsable reconoció la estafa, publicó una disculpa y luego cerró la página. En su mensaje pidió perdón, admitió el daño y aseguró que “en algún momento” deberá pagar por lo que hizo. Dijo que se aprovechó de las ilusiones de las víctimas porque “era necesario para salir” y describió su fin de año como “amargo”.

Cerró su texto con una cita del Salmo 51 y, en paralelo, el verdadero dueño de los departamentos, Egon Pfaff, declaró al medio chileno 24 Horas que su identidad y sus propiedades fueron suplantadas mediante una página con su nombre y fotos extraídas de sus alojamientos reales.