Cayssials: "el aumento del 100% de la Tasa Vial" en Adolfo Alsina "es abusivo"

Guillermo Cayssials, presidente de la Sociedad Rural de Adolfo Alsina, alertó que el aumento de “los valores de la tasa vial en el primer bimestre del año van a superar el 108%”

6 de Enero de 2026 09:20hs

Guillermo Cayssials, presidente de la Sociedad Rural de Adolfo Alsina, en la provincia de Buenos Aires, alertó que el aumento de “los valores de la tasa vial en el primer bimestre del año van a superar el 108%”, ubicándose en unos “$7.000 por hectárea al año" en promedio.

Agregó: "el 28 de noviembre de 2025 nos enteramos de la propuesta de ordenanza fiscal, que contemplaba el aumento de más del 100% en la tasa vial”, la que fue aprobada luego por el Concejo Deliberante local, “sin escuchar a los productores”.