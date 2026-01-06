Anunciaron los artistas que se presentarán en la 35ª Fiesta Nacional del Mate en Paraná

Estarán Lali, Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Caballeros de la Quema, Rombai, Coti, Gauchito Club, junto al Gran Ensamble del Paraná y los ganadores del Premate, lo que hará que estén participando más de 100 artistas de la ciudad y la región en el escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez. El evento se realizará el 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades y es organizado por la Municipalidad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

6 de Enero de 2026 17:10hs

Por Ricardo Seronero

La intendenta Rosario Romero hizo el anuncio este sábado. “El próximo 6 y 7 de febrero tendremos una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate. La comunidad de Paraná -y yo diría de Entre Ríos-, se pliega a un movimiento cultural que genera una gran expectativa en forma participativa. No solamente el centro comunitario del cual nació la fiesta y luego se hizo una fiesta de la ciudad, sino además, los clubes de la ciudad, la comunidad toda, se pliegan a construir todo lo que es la fiesta en sí”.

Luego expresó: “Además de la grilla de cantantes, de baile, el ensamble, todo lo que va a haber en ambos días, el movimiento trasciende lo que pasa arriba del escenario. En los Premates, en los concursos de cebadores, en las exhibiciones y muestras que se hacen en la Sala Mayo, vinculadas con la yerba mate, se construye todo un movimiento cultural en torno a una fiesta que es celebrada por los paranaenses y por mucha gente de nuestra región. Así que, con gran expectativa, nuevamente con un enorme y gran esfuerzo de la Municipalidad de Paraná y de todos los paranaenses, construiremos una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate”.

La entrada al evento será de libre acceso, con un sector preferencial lindero al escenario, con barra y baños de uso exclusivo para el mismo. La disposición de ese sector para el día 6 de febrero será con modalidad de platea y público sentado, mientras que el día 7 la disposición será bajo la modalidad de campo.

Las entradas preferenciales serán comercializadas a partir del 12 de enero por entradauno.com, con un primer cupo de preventa de 25.000 pesos, para el viernes 6 de febrero, y de 40.000 pesos, para el sábado 7 de febrero. Durante esa jornada se dará a conocer cuáles serán las modalidades de pago y financiación.

Cabe destacar que, en parte, la fiesta se solventa con la recaudación de las entradas del sector preferencial y con el aporte de los sponsors del evento, quienes manifiestan de manera constante su interés en participar. En este sentido, adhieren el Gobierno de Entre Ríos y el Ente Mixto de Turismo de Paraná. Cerveza Quilmes, Flecha Bus, Shopping Paso del Paraná, EAL Group y Juli Croc son algunas de las empresas que ya se han sumado como patrocinadores. Asimismo, se informa que las empresas y organismos interesados en formar parte del patrocinio de la fiesta pueden solicitar información escribiendo a [email protected]

Escenarios y propuestas

El escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez rinde homenaje a uno de los fundadores del Centro Comunitario Solidaridad, que es parte de esta nueva edición y que dio origen al evento. Allí se presentarán los artistas nacionales, el Gran Ensamble del Paraná (con más de 50 artistas de la ciudad en escena) y los ganadores del Premate.

Por otra parte, en inmediaciones de Sala Mayo estará emplazado el escenario Pariente del Mar, que ofrecerá propuestas de distintos estilos dirigidas a las juventudes, con base en la cultura urbana local y las nuevas tendencias.

Concurso de cebadores

El Concurso de Cebadores tendrá su instancia de Premate de Cebadores en los festivales populares que se realizan en Paraná en el Parque Lineal Sur, Anfiteatro Linares Cardozo, Miradores de Bajada Grande y Parque Gazzano. Las cuatro jornadas se darán en el marco del calendario de fiestas populares del verano que impulsa el Municipio durante enero. Los ganadores de cada jornada se presentarán en la instancia final del Concurso de Cebadores en el predio principal de la Fiesta el 6 y 7 de febrero.

De cada jornada clasificatoria surgirán participantes finalistas: algunos competirán en la final del viernes y otros en la final del sábado, ambas en el marco del festival principal. Todos los finalistas recibirán premios, como equipos materos, en reconocimiento a su participación. Además, en cada una de las finales se entregarán los premios mayores: Primer puesto un viaje a Río de Janeiro para dos personas y segundo puesto un viaje a Bariloche. Tanto la final del viernes como la del sábado contarán con esta misma premiación, gentileza de ?EAL GROUP.

En el Concurso de Cebadores, los competidores tendrán la oportunidad de demostrar su destreza, y al final, se premiará al cebador que logre preparar los mejores mates, destacándose por su sabor y por conservar la textura ideal de la yerba. Para participar, los interesados se podrán anotar presencialmente en cada Festival Popular o completando el siguiente formulario web aquí

Certamen Premate 2026

Ya está abierta la convocatoria para artistas de toda la provincia. Este año se realizará en Paraná, Maciá y Villaguay. La 35ª Fiesta Nacional del Mate invita a participar en las disciplinas: Música Folklórica y Tango, Cumbia y Tropical, Rock y Pop Nacional, además de Danzas Folklóricas y Contemporáneas. El formulario de inscripción online ya está disponible en la web fiestadelmate.parana.gob.ar

El certamen consta de dos instancias de competencia que se realizarán en tres sedes en distintas ciudades de la provincia:

-Preselectivo Paraná y Zona Metropolitana Gran Paraná: martes 6 y miércoles 7 de enero de 2026, Teatro Municipal 3 de Febrero.

-Preselectivo Maciá: lunes 12 de enero de 2026, en el Predio Multieventos

-Preselectivo Villaguay: jueves 22 de enero de 2026, en el Parque Balneario Municipal.

La instancia final se desarrollará el miércoles 4 y jueves 5 de febrero de 2026 en las inmediaciones de la Sala Mayo de Paraná, donde los participantes competirán por un lugar en el escenario principal de la 35ª Fiesta Nacional del Mate. El objetivo es visibilizar creaciones artísticas regionales en el marco de la Fiesta.

Artemate

Es un nuevo espacio dedicado al arte visual dentro de la Fiesta Nacional del Mate, pensado como un ámbito de encuentro, intercambio y creación colectiva. Desde una mirada participativa, propone vincular el mate como práctica identitaria con los lenguajes de la gráfica, la palabra y la imagen, recuperando expresiones de la cultura popular y urbana.

Mateando

Mateando, un paseo comercial y espacio de experiencias en relación con el mate, la yerba mate y su cultura. Emprendedores y productores yerbateros y de blends se darán cita en la Sala Mayo, del 5 al 8 de febrero, de 18 a 23 hs, para mostrar, degustar y comercializar sus productos. Habrá charlas y talleres de la mano de especialistas, sommeliers y blendistas; y se ofrecerán mates, materas, accesorios, diseños innovadores y preparaciones gastronómicas maridadas con el mate, o producidas con yerba mate, en coctelería regional, panificados, pastelería, entre otras propuestas.

Este año, además, se realizará por segunda vez una ronda de negocios vinculando oferta y demanda entre yerbateros participantes de la Mateando y comercios, almacenes y supermercados de la ciudad.

De esta manera, Mateando se consolida no sólo como paseo comercial, sino que a la vez brinda la oportunidad de disfrutar y aprender más sobre el mate.

Matecito

La Fiesta Nacional del Mate tendrá atractivos para toda la familia. Las infancias podrán disfrutar de una nueva edición del Matecito, con músicos y artistas en vivo.

Una fiesta de todos

La Asociación Civil “Centro Comunitario Solidaridad”, creada a mediados de la década del ’80 por los militantes José Cáceres y Luis “Pacha” Rodríguez, es la organización que impulsó la Fiesta Nacional del Mate, una celebración dedicada a una de nuestras tradiciones más entrañables: el mate.

Desde la primera edición en 1988 en el Club Echagüe hasta la más reciente (34° en Plaza de las Colectividades) marcaron un camino intenso, pero fructífero: con el paso de los años, el evento fue cambiando de sedes, pero no su esencia, convocando a chicos y grandes alrededor de la icónica infusión.

En 2008, la Comisión Directiva del Centro Comunitario decidió el traspaso de la Fiesta a la órbita municipal. Así se mantiene hasta hoy: como un evento de espíritu popular y barrial del que participa el Estado dando lugar a todos los sectores de la ciudad. Una fiesta de todos donde multitudes, sin diferencias, celebran nuestra cultura y nuestro folclore.

Participación de los clubes

Otro dato importante es que, durante la fiesta, distintos clubes de Paraná ofrecerán alimentos y bebidas para la venta, a precios accesibles. Lo recaudado será destinado al desarrollo de la actividad social, deportiva y cultural de cada institución en los barrios de la ciudad.

Debido a la gran demanda registrada en la edición anterior, el Municipio implementó una instancia de preinscripción para el Patio Gastronómico de este año, con el objetivo de contar con un parámetro de las instituciones interesadas y ordenar mejor la asignación de espacios. El trámite se realizó a través de un formulario online, que no implicó la confirmación automática del lugar, ya que la adjudicación definitiva queda sujeta a una etapa posterior que será informada por los canales oficiales.

Más de 100 artistas de Paraná y la Región en el escenario mayor Luis Pacha Rodríguez

Producto de la instancia preliminar Premate, la sumatoria de estos artistas, más los integrantes confirmados del Gran Ensamble Litoral, se estima que participarán más de cien artistas de Paraná y la región en esta nueva edición de la Fiesta del Mate.

Más información en fiestadelmate.parana.gob.ar



