Aerolíneas Argentinas inauguró sus vuelos a Aruba

Aerolíneas Argentinas inauguró su nueva ruta directa entre Buenos Aires y Aruba, ampliando su red al Caribe como uno de los destinos más demandados de la temporada.

6 de Enero de 2026 16:45hs

Por Ricardo Seronero

El vuelo inaugural despegó con la totalidad de los 170 asientos ocupados, reflejando la excelente aceptación comercial del nuevo destino en el mercado argentino.

Durante la alta temporada de verano, la isla recibirá tres vuelos semanales desde Buenos Aires, uno desde Córdoba y uno desde Mendoza.

Debido a la fuerte demanda registrada desde el anuncio inicial, la compañía confirmó la extensión de la operación hasta fines de septiembre, con vuelos desde Buenos Aires y Córdoba.

Cabe mencionar que, el sábado pasado, tuvo que ser suspendida la partida de la primera operación al aeropuerto Reina Beatriz de Oranjestad, debido a las limitaciones para operar vinculadas al conflicto en Venezuela, que afectaron los vuelos comerciales de todas las compañías que operan en la región.

La programación prevista desde mayo incluye cuatro frecuencias semanales desde Buenos Aires hacia Aruba (sumando así una frecuencia), con operación los lunes, viernes, sábados y domingos, y una frecuencia semanal desde Córdoba, los días jueves. Todos los vuelos son operados con Boeing 737-MAX, aeronaves de última generación que ofrecen mayor eficiencia, menor consumo y una experiencia de viaje más confortable.

Aruba se consolida como uno de los destinos más atractivos del Caribe gracias a su clima privilegiado durante todo el año, su reconocimiento internacional por albergar la mejor playa del Caribe, una gastronomía diversa y multicultural y una propuesta de compras con algunos de los mejores precios de la región. Además, el ingreso al destino es simple: los viajeros argentinos solo deben contar con pasaporte vigente, completar la ED Card (tarjeta digital de embarque) y presentar pasaje de regreso y alojamiento confirmado, sin necesidad de visa para estadías turísticas.

Con esta incorporación, Aerolíneas suma un nuevo destino al Caribe, ampliando las opciones de viaje y respondiendo a la creciente demanda de los pasajeros por nuevos destinos turísticos.



