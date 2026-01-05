Un policía y un ladrón muerto tras un feroz tiroteo durante un allanamiento por narcotráfico

Detuvieron a otros tres delincuentes, incluido uno con pedido de captura activo. Gendarmería secuestró drogas y armas en el lugar. Otro efectivo fue herido gravemente.

5 de Enero de 2026 15:00hs

Un tiroteo entre policías bonaerenses y delincuentes dejó este lunes a la madrugada un efectivo muerto y otro herido grave en San Martín. Uno de los ladrones murió en el lugar, mientras que otros tres quedaron detenidos. El enfrentamiento ocurrió en el partido de General San Martín, en el conurbano.

La Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas irrumpió poco antes de las 3 en una casa de la calle Sargento Cabral, en el asentamiento Villa 18 de Billinghurst. Realizaban un allanamiento por narcotráfico. Los delincuentes respondieron con disparos y balearon a tres policías.

El oficial Santiago Oleksiuk, de 27 años, falleció durante su traslado al Hospital Eva Perón. Otro efectivo, Nicolás Muñoz permanece grave por heridas en el rostro, brazo derecho y hombro y glúteo izquierdos. Sus compañeros los derivaron a centros de salud, como muestra un video de cámara de seguridad.

La policía halló muerto a uno de los agresores en avenida Eva Perón. Detuvieron a otros tres, incluido uno con pedido de captura activo. Gendarmería secuestró drogas y armas en el lugar. La causa por homicidio agravado con arma de fuego está a cargo de la Comisaría 5ª de San Martín.