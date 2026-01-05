¿Podría afectar al agro el nuevo escenario político en Venezuela?

Aunque Venezuela no es hoy un actor clave en el comercio mundial de commodities agrícolas, hay aspectos como el energético, que podría modificarse a partir de la captura de Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro abrió un nuevo escenario político en Venezuela que es seguido con atención por los mercados internacionales. Si bien los analistas coinciden en que el hecho no tendría un impacto directo e inmediato sobre los precios globales de los granos, sí podría generar efectos indirectos relevantes para el sector agropecuario, especialmente a través de la energía, los costos productivos y el comercio regional.

Venezuela no es hoy un actor clave en el comercio mundial de commodities agrícolas como soja, maíz o trigo. Por ese motivo, no se espera un shock en los mercados agrícolas internacionales similar al que generan conflictos en grandes países exportadores. Sin embargo, la situación política venezolana introduce un factor de incertidumbre geopolítica que podría trasladarse a otros mercados sensibles para el agro.

Uno de los principales puntos de atención es el energético. Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo y cualquier alteración prolongada en su producción o exportación podría presionar al alza los precios del crudo. Para el campo, esto implica un riesgo indirecto: subas en el precio del gasoil y de los combustibles utilizados en maquinaria, transporte y logística, con un impacto directo en los costos de producción y comercialización.

En la misma línea, distintos informes advierten que una crisis extendida podría afectar cadenas de suministro vinculadas a la energía, con efectos colaterales sobre insumos agrícolas y fertilizantes. Si bien el impacto no sería inmediato ni focalizado en un producto específico, sí podría sumar presión inflacionaria sobre los costos del sector, en un contexto global ya sensible para los productores.

Otro elemento es la volatilidad de los mercados. Episodios de inestabilidad política en países estratégicos suelen generar movimientos especulativos, primas de riesgo y cautela en las decisiones de inversión. Para el agro, esto puede traducirse en cambios en el financiamiento, en la dinámica comercial y en los valores de referencia de algunos insumos.

A mediano plazo, no obstante, también aparecen oportunidades. Analistas en comercio internacional destacan que un eventual reordenamiento político en Venezuela podría derivar en una normalización de relaciones económicas y en una mayor apertura comercial. En ese escenario, el país volvería a ser un importador relevante de alimentos, insumos y tecnología, lo que abriría una ventana para las exportaciones agroalimentarias de la región.

Para países como Argentina, Brasil y Uruguay, una recuperación de la demanda venezolana podría significar nuevas oportunidades en granos, carnes, aceites, alimentos procesados e incluso maquinaria agrícola, siempre y cuando se consolide un marco de estabilidad institucional y reglas claras.

Fuente: Revista Chacra