No se acaban las protestas en Irán: al menos 20 muertos y un millar de detenidos

5 de Enero de 2026 16:38hs

Videos en redes sociales capturan concentraciones de manifestantes en Teherán y ciudades como Shiraz, Qazvin, Karaj, Mashad y Tabriz. Las imágenes revelan choques violentos entre la multitud y las fuerzas de seguridad. Estas últimas usan gases lacrimógenos, disparos y detenciones para dispersar a los grupos.

La organización activista HRNA reporta al menos 20 muertos y 990 detenidos. Los comerciantes y sectores económicos impulsaron las protestas iniciales. Irán padece una crisis económica severa, con inflación anual superior al 42% e interanual que en diciembre superó el 52%.

Ocho organizaciones sociales expresaron apoyo total al levantamiento en un comunicado conjunto. Declaran que forman parte inseparable de esta lucha por la libertad, la justicia social y la dignidad humana. Afirman que el momento actual resulta decisivo en la historia contemporánea de Irán.

Autoridades judiciales y militares iraníes prometen no mostrar indulgencia con los manifestantes, a quienes llaman alborotadores. La Guardia Revolucionaria anuncia el fin del periodo de tolerancia para los responsables de los disturbios. Ali Jamenei, líder supremo, ordena mano dura contra opositores de la República Islámica, mientras el ministro de Exteriores, Esmail Baghei, acusa a Estados Unidos e Israel de intervenir. Donald Trump, presidente estadounidense, amenaza con golpear duramente a Irán si persisten las muertes de manifestantes.