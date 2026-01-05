Maduro declaró por primera vez y se declaró inocente

Esta audiencia marca la primera comparecencia pública en Estados Unidos tras su secuestro en Caracas y traslado al país norteamericano, donde permanecen arrestados por narcoterrorismo.

5 de Enero de 2026 14:51hs

Nicolás Maduro, expresidente venezolano, y su esposa Cilia Flores comparecieron este lunes ante un tribunal federal en Manhattan. Los trasladaron en helicóptero y vehículo blindado. Maduro declaró su inocencia y se presentó como un hombre decente y presidente de Venezuela. Esta audiencia marca la primera comparecencia pública en Estados Unidos tras su secuestro en Caracas y traslado al país norteamericano, donde permanecen arrestados por narcoterrorismo.

El juez federal Alvin K. Hellerstein, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, preside el trámite. La audiencia comenzó a las 12 hora local de Nueva York. Ambos detenidos cumplen reclusión preventiva en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una cárcel federal de máxima seguridad. Allí también estuvo alojado Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La captura ocurrió en Caracas después de un operativo de la DEA que incluyó medidas militares contra objetivos estratégicos. Estados Unidos anunció que la operación surgió de una investigación prolongada. La acusación federal de 2020 imputa a Maduro liderar una estructura criminal de narcotráfico vinculada a organizaciones terroristas. Flores enfrenta cargos por apoyo logístico y financiero a esa red.

El tribunal leerá hoy los cargos formales, verificará identidades y discutirá medidas preliminares. Fuentes internacionales prevén que mantendrán la prisión preventiva sin fianza. La fiscal general Pamela Bondi defendió la legalidad de la operación pese a críticas de países como China, Rusia y varios de América Latina. El caso avanzará con presentación de pruebas, audiencias intermedias y un eventual juicio de alto perfil mediático.