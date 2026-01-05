La pobreza en CABA cayó al 17,3% en el último trimestre de 2025... pero sin contar el costo de un alquiler

Este porcentaje afecta a 534.000 personas de un total de 3.087.000 habitantes, mientras que la indigencia alcanzó al 5,3% o 164.000 individuos.

5 de Enero de 2026 15:35hs

La pobreza en la Ciudad de Buenos Aires cayó al 17,3% en el tercer trimestre de 2025, por debajo de las cifras del cuarto trimestre de 2023 y del año anterior, según el Instituto de Estadística y Censos porteño. Este porcentaje afecta a 534.000 personas de un total de 3.087.000 habitantes, mientras que la indigencia alcanzó al 5,3% o 164.000 individuos. Un año antes, la pobreza llegaba al 28,1% con 868.000 personas afectadas y 341.000 indigentes. La medición excluye el costo de los alquileres, lo que reduce la relevancia del dato.

En el cuarto trimestre de 2023, la pobreza registró un 30,1% con 928.000 personas y la indigencia un 12,2% con 376.000 casos. La tendencia descendente continuó tras un pico del 35,1% en el primer trimestre de 2024 y se estabilizó cerca del 17% del tercer trimestre de 2017. Los sectores vulnerables y medios frágiles suman 1.187.000 personas entre los pobres. Estos datos coinciden con el descenso nacional reportado por el INDEC.

Los hogares indigentes promediaron un ingreso per cápita familiar de $93.428, y los pobres no indigentes, $290.364. Se necesitarían transferir $388.031 promedio a cada hogar pobre para superar esa condición, lo que representa el 37,8% de la canasta básica total. El Instituto porteño calcula índices más altos que el INDEC por diferencias en ingresos, gastos y composición de canastas. La pobreza por ingresos depende sobre todo de la evolución salarial y el mercado laboral.

Entre inquilinos, los niveles de pobreza suben porque sus ingresos no cubren la canasta total con alquiler incluido. La fórmula determina la indigencia y pobreza principalmente por la marcha de los ingresos y el empleo. Así, las cifras confirman una mejora, aunque limitada por la exclusión de gastos habitacionales.