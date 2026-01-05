La Pampa cerró la cosecha invernal con récord de trigo y buenos resultados en cebada

Con la consolidación de los rindes y el cierre de la campaña, se ajustaron al alza las estimaciones de producción

5 de Enero de 2026 13:14hs

Con la cosecha de trigo y cebada prácticamente finalizada, la última estimación de la Bolsa de Cereales de Córdoba eleva la producción invernal a 1,26 Mt. El trigo alcanza un récord de volumen y el segundo mayor rendimiento provincial, con anomalías positivas frente al promedio histórico en los principales departamentos productores. La cebada acompaña con desempeños sobresalientes, por lo que, pese a los daños localizados por heladas, la campaña deja un balance ampliamente favorable.

En trigo, la campaña cierra con un récord de producción provincial, alcanzando el mayor volumen de la serie relevada, y con un rendimiento promedio que se ubica como el segundo más alto, 6 quintales por encima del valor histórico. Al comparar el rendimiento promedio de esta campaña con el histórico de cada departamento, se obtienen anomalías de rinde mayormente muy altas y altas. Entre los departamentos con mayor aporte de superficie triguera se destacan Guatraché, Trenel, Realicó y Maracó, que combinan altos rindes con incrementos superiores al 50 % respecto del promedio histórico. En este contexto, los reportes de los colaboradores coinciden en describir una campaña muy buena en términos productivos, aunque con una marcada dispersión de rindes entre lotes según el grado de afectación por heladas y, en algunos casos, con limitantes de calidad.

En cebada, el balance también es muy favorable. El rendimiento promedio provincial supera en un 50% al de la campaña pasada y, según reportes zonales, se alcanzaron rindes sobresalientes, con máximos cercanos a 45–50 qq/ha en localidades como General Pico y Guatraché. Los colaboradores señalan que la cebada resultó, en general, menos afectada por las heladas que el trigo, en una campaña que combinó buena oferta hídrica y adecuada respuesta a la fertilización. No obstante, mencionan casos de bajo peso hectolítrico y presión de enfermedades foliares, que condicionaron la calidad comercial en algunos lotes más que el volumen obtenido.