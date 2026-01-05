Incendios en La Pampa: casi 100.000 hectáreas afectadas

Lo estimó Carbap, que pidió líneas de créditos para los productores afectados en el oeste y sur de la provincia, donde el fuego tuvo su epicentro

6 de Enero de 2026 09:00hs

La provincia de La Pampa está enfrentando varios focos de incendios forestales y rurales sobre el oeste y el sur de su territorio, que ya afectaron a casi 100.000 hectáreas de campos y pastizales, generando cuantiosas pérdidas al campo. Las altas temperaturas de las últimas semanas, tormentas eléctricas y amplias zonas con vegetación seca fueron los principales factores que desataron las llamas en gran parte de la provincia.

"Todo el territorio pampeano se mantiene en alerta roja por riesgo extremo de incendios", advirtieron desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), lo cual incrementa la posibilidad de que haya nuevos focos, cuestión por la cual "se establecieron guardias de cenizas en áreas como Jacinto Arauz y Santa Isabel, donde el fuego fue contenido, pero persiste la amenaza de reactivaciones por el viento y la sequedad del suelo". Los incendios afectaron campos cercanos a las localidades de Santa Isabel, La Pastoril, Jacinto Arauz, Alpachiri, en Hucal, Conhelo y Chalileo.

"Actualmente, con casi 100.000 hectáreas quemadas en La Pampa, serán necesarias líneas de crédito diferenciales que amerita este tipo de catástrofe para recomponer alambrados, corrales, mangas, etc necesarios para volver a producir normalmente", remarcaron desde Carbap.

"Esta situación no es nueva. Desde Carbap hace años venimos remarcando la necesidad de trabajar coordinadamente de manera previa al inicio de la temporada de incendios, en donde se deben disponer de las medidas precautorias necesarias para atenuar las consecuencias del fuego y evitar pérdidas fatales", señalaron en un comunicado.