Iberia comienza el año con los mejores precios: viajes a Europa desde 1.836.600 pesos

La aerolínea hace más fácil que nunca volar a destinos como Madrid, París, Roma, Londres o Viena, entre muchos otros, y con un precio reducido en los billetes de ida y vuelta en cabina Turista y Turista Premium. La promoción está activa desde hoy y hasta el próximo 7 de enero para los clientes logados, y desde el próximo 8 hasta el 26 de enero para el público general a través de la página web y la app. El periodo para utilizar los vuelos comprados durante esta campaña promocional será desde el próximo 15 de enero hasta el 30 de noviembre de este año.

5 de Enero de 2026 15:40hs

Por Ricardo Seronero



Un viaje a Europa es un viaje a Europa, y ahora con Iberia será más fácil que nunca poder volar a los distintos países del continente,desde América, con los mejores precios. En este sentido, los argentinos podrán acceder a boletos redondos (ida y vuelta) entre Buenos Aires y Madrid desde $1.836.600.

Pero no es la única opción que tendrá esta campaña con la que la aerolínea comienza el año, pues también se encuentran excelentes precios en otros destinos como Barcelona desde $1.956.200, París desde $1.948.500, Roma desde $1.875.000 o Atenas desde $1.979.300. Todos estos trayectos volando en cabina Turista.

Eso sí, para aquellos clientes del país que quieran disfrutar de una mayor comodidad en su viaje, con asientos más amplios, una oferta gastronómica diferenciada y otros servicios adicionales, ha puesto a disposición ofertas para volar en Turista Premium, con opciones como Madrid desde $3.036.800, Milán desde $2.963.800, Lisboa desde $2.959.700 y Bruselas desde $3.030.000, entre muchas otras opciones.

Esta campaña de precios con la que Iberia arranca este 2026 estará disponible desde hoy hasta el próximo 7 de enero para los clientes logados en la plataforma de Iberia, y se abrirá al público en general desde el 8 de enero hasta el próximo 26 de este mismo mes, ofreciendo un amplio espacio de tiempo para que los clientes puedan planear su próximo viaje y encontrar la mejor opción.

Cabe mencionar, además, que los clientes que adquieran sus tiquetes durante la promoción podrán hacer uso de ellos entre el 15 de enero y el 31 de noviembre de este 2026.

Los clientes interesados en la promoción pueden acceder a los mejores precios para volar a Europa a través de este enlace: https://www.iberia.com/ar/ofertas/vuelos/viajar/

Una capacidad de récord

Para atender al cada vez mayor flujo de clientes que transitan el corredor aéreo entre Buenos Aires y Madrid, Iberia cuenta con tres vuelos diarios conectando ambas ciudades, lo que supone la posibilidad de transportar a más de 2.000 personas cada día. Eso sí, este año la capital de Argentina llegará a tener hasta cuatro vuelos diarios conectando con Europa. Esta será la primera vez que un destino de largo radio de Iberia supera este hito en toda su historia.

Además, los clientes de Iberia que viajen por Iberia pero que su destino final no sea Madrid, cuentan con una red de 145 destinos en 49 países a su disposición, entre los que destacan alrededor de 100 ciudades en Europa, con nuevas posibilidades como Montenegro o Rumanía, así como destinos más lejanos, como Doha o Tokio.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental.

Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590