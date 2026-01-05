Detienen a dos turistas argentinos en Brasil por robar whisky importado en un supermercado

Los implicados intentaron salir de un supermercado sin pagar los productos de alta gama. La policía los sorprendió en el acto y los trasladó a la delegación 12° de Copacabana.

5 de Enero de 2026 15:27hs

La Policía brasileña detuvo a dos turistas argentinos en Copacabana por robar botellas de whisky importado y otros artículos de lujo en supermercados. Los arrestos ocurrieron durante el fin de semana en el marco del Operativo Contra el Golpe, que reforzó la seguridad en la zona por la alta afluencia turística. También capturaron a dos mujeres españolas por delitos similares. Los argentinos quedaron acusados de hurto agravado y a disposición de la Justicia.

Este incidente surge semanas después de que cinco mendocinos enfrentaran acusaciones por robar artículos de lujo en un mall de Estados Unidos. Los nuevos arrestos contrastan con el boom turístico argentino en Brasil. Entre enero y noviembre, 3,1 millones de argentinos visitaron el país, un 82,1% más que en 2024, y representaron un tercio del total de 9 millones de turistas.

La temporada registra cifras récord de viajes argentinos a las playas brasileñas. Copacabana intensificó sus controles para garantizar la seguridad durante las fiestas. Las autoridades buscan prevenir delitos en un contexto de mayor movimiento vacacional.