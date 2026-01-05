Cuando el calor del verano pone a prueba al rodeo vacuno

Altas temperaturas y pasturas con festuca pueden convertirse en una combinación riesgosa. Especialistas advierten sobre la festucosis y comparten claves para cuidar al rodeo

5 de Enero de 2026 13:09hs

El verano no solo trae días largos y pasturas en crecimiento. También exige una atención especial al rodeo. El calor intenso, sumado a ciertos recursos forrajeros, puede desencadenar problemas sanitarios que avanzan en silencio.

Uno de ellos es la festucosis, una intoxicación que suele pasar inadvertida hasta que los animales empiezan a mostrar señales claras de estrés.

Desde el Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado del INTA Balcarce ponen el foco en la prevención. El consumo de festuca infectada con hongos endófitos puede agravar el estrés térmico, afectar la producción y, en casos severos, provocar pérdidas en el rodeo. ¿Por qué ocurre y qué se puede hacer a tiempo?

La festuca (Festuca arundinacea) puede albergar en su interior al hongo Epichloë coenophiala, que se transmite a través de la semilla. Esta relación mejora la persistencia y el vigor de la planta, pero tiene un costo: el hongo produce toxinas que, al ser ingeridas por los bovinos, desencadenan la enfermedad conocida como festucosis.

El principal desafío es que la presencia del hongo no se detecta a simple vista. Por eso, los especialistas recomiendan realizar análisis de las plantas para confirmar si el endófito está presente. Sin ese dato, el riesgo puede pasar desapercibido hasta que el rodeo empieza a manifestar signos clínicos.

Durante el verano, los síntomas suelen intensificarse. Aumento de la frecuencia respiratoria, agitación, salivación abundante y animales que buscan desesperadamente sombra o agua son algunas de las señales más frecuentes. En estos cuadros, el estrés térmico actúa como un disparador que agrava la situación.

Cuando la festuca es el principal recurso disponible para el pastoreo, el manejo diario cobra un rol central. Las condiciones climáticas extremas pueden transformar un riesgo latente en un problema concreto en cuestión de horas.

Frente a este escenario, las recomendaciones apuntan a reducir el impacto sobre los animales. Proveer sombra —natural o artificial—, evitar encierres innecesarios y garantizar agua de buena calidad y en cantidad suficiente son medidas clave.

También es importante considerar que la intoxicación puede persistir durante varias semanas, aun después de retirar a los animales del consumo de festuca tóxica.

La observación constante del comportamiento del rodeo permite actuar rápido y minimizar consecuencias productivas y sanitarias.