Cortaron tres kilómetros de ruta en Pinamar por un desborde de cloacas

Personal técnico de la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Limitada (CALP) intervino desde las primeras horas para reparar el caño dañado y limpiar el sector. El incidente comenzó alrededor de las 4 de la madrugada. El agua contaminada avanzó hasta la entrada de un hipermercado cercano.

5 de Enero de 2026 15:27hs

La ruta provincial 11 quedó cortada entre los kilómetros 393 y 396, en Pinamar, por un desborde cloacal que afectó la calzada. El incidente comenzó alrededor de las 4 de la madrugada con la ruptura de un caño de efluentes. El agua contaminada avanzó hasta la entrada de un hipermercado cercano, que permaneció cerrado mientras sus empleados limpiaban el interior y los accesos. A las 11.30, los trabajos de limpieza y reparación seguían en curso.

Personal técnico de la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Limitada (CALP) intervino desde las primeras horas para reparar el caño dañado y limpiar el sector. El desborde se intensificó entre las 6 y las 7 de la mañana, cuando el nivel del agua subió visiblemente y rebalsó hacia la ruta. La Municipalidad de Pinamar verificó el origen del problema y notificó a CALP, que ya trabaja en la remediación de los terraplenes afectados.

Agentes de seguridad vial implementaron un desvío del tránsito con señalización y conos para evitar accidentes. La empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) confirmó el corte total del tramo entre Pinamar y Ostende por el derrame de la planta depuradora local. Los móviles 39 y 41 coordinaron el operativo en el lugar.

No se registraron víctimas, heridos ni quejas de turistas o vecinos. El tránsito urbano en Pinamar funcionó con normalidad, y los accesos internos a la ciudad quedaron intactos. Las autoridades aclararon que se trata de un problema técnico de una empresa ajena a la vialidad, y los conductores comprendieron la situación.