Al menos 80 personas murieron durante el ataque de EE. UU. a Venezuela

5 de Enero de 2026 18:25hs

El diario The New York Times elevó este lunes a 80 el número de muertos por la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela. Esta operación buscaba secuestrar a Nicolás Maduro y su esposa. Las víctimas incluyen civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.

Inicialmente, el mismo periódico reportó al menos 40 fallecidos tras los ataques del sábado 3 de enero. Ahora cita a un alto funcionario venezolano para justificar el duplicado de la cifra en menos de 48 horas. Además, menciona que el total podría seguir creciendo.

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del gobierno de Delcy Rodríguez, descartó que Estados Unidos pretenda gobernar Venezuela. Cuba confirmó oficialmente 32 muertes de sus ciudadanos, quienes custodiaban a Maduro. Ni Venezuela ni Estados Unidos han validado aún la cifra total.