Trump anunció que secuestró a Maduro en territorio venezolano y lo sacó en avión de su país

En su mensaje, el mandatario confirma la participación directa de las fuerzas armadas de su nación en el bombardeo aéreo perpetrado contra Venezuela. Maduro y su pareja fueron trasladados en avión fuera del territorio nacional, en una maniobra que Trump calificó de exitosa y coordinada.

3 de Enero de 2026 06:45hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló en su cuenta de Truth Social que las fuerzas estadounidenses ejecutaron con éxito un ataque a gran escala en Venezuela. Según su anuncio, esta operación resultó en la captura de Nicolás Maduro, líder del país sudamericano, quien fue extraído junto a su esposa. Trump describió el hecho como un golpe decisivo contra el régimen venezolano.

En su mensaje, el mandatario confirma la participación directa de las fuerzas armadas de su nación en el bombardeo aéreo perpetrado contra Venezuela. Maduro y su pareja fueron trasladados en avión fuera del territorio nacional, en una maniobra que Trump calificó de exitosa y coordinada. La declaración subraya la escalada de la intervención militar estadounidense en la región.

Trump adelantó que ofrecerá más precisiones durante una conferencia de prensa programada para las 11:00 hora local. Allí detallará los aspectos de esta operación, la cual se llevó a cabo en colaboración con las agencias de orden público de Estados Unidos. El anuncio genera expectativas sobre las implicancias diplomáticas y estratégicas del suceso, pero, más allá de la feroz tiranía que ejerció Maduro sobre el pueblo venezolano, cubre con nudos nubarrones el futuro de la soberanía del resto de los países latinoamericanos: el hecho desnudo es que el presidente de un país se arrogó, sin declaración de guerra ni autorización de su Poder Legislativo, el derecho de invadir un país en una operación comando para secuestrar a un presidente que le cae mal.