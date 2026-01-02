Un trabajador de peajes murió aplastado por una cabina en medio de un feroz temporal

El hombre salió de su puesto sobre la Ruta Nacional 9 Norte justo cuando la tormenta arreciaba, para ayudar a una compañera, que sufrió heridas de gravedad, aunque la vida de la mujer no corre peligro.

2 de Enero de 2026 15:58hs

Un trabajador de peaje perdió la vida este jueves tras ser impactado por una cabina que se desprendió durante un fuerte temporal de lluvia y viento. El hecho ocurrió a la altura de Estación Juárez Celman, en el departamento Colón de Córdoba. El hombre salió de su puesto sobre la Ruta Nacional 9 Norte justo cuando la tormenta arreciaba, para ayudar a una compañera, que sufrió heridas de gravedad, aunque su vida no corre peligro.

Varias cabinas volcaron por la fuerza del viento y una de ellas golpeó violentamente a la víctima. Jorge Giannineto, de 61 años, falleció en el lugar. Él trabajaba para la empresa Caminos de las Sierras, que interrumpió el tránsito en ese sector tras el accidente.

La Fiscalía de Instrucción de feria investiga el caso. Además, una mujer sufrió heridas de diversa gravedad y la trasladaron al Hospital Vélez Sarsfield. Su vida no corre peligro.

La jornada había sido agobiante en Córdoba y alrededores, con temperaturas de hasta 38 grados. Poco después de las 16, el clima cambió drásticamente y desató una tormenta intensa, acompañada de granizo y anegamientos en calles. Pilotos de aviones reportaron parabrisas astillados por el tamaño del granizo, comparable a pelotas de tenis.