Un sismo de 6,5 grados hizo temblar el centro de México

Se sintió con fuerza en Guerrero y Michoacán; las notificaciones telefónicas llegaron a Jalisco, Tabasco y otras entidades del centro y occidente. La presidenta Sheinbaum tuvo que suspender su conferencia matutina.

2 de Enero de 2026 15:05hs

Un sismo de magnitud 6,5 sacudió la mañana de este viernes la Ciudad de México y el centro del país. El epicentro se localizó a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, en Guerrero, según el Servicio Sismológico Nacional (SSN). El movimiento ocurrió a las 7:58 horas locales y activó alertas que provocaron evacuaciones preventivas en edificios. Personal de Protección Civil y cuerpos de seguridad se desplegaron en varias demarcaciones para aplicar protocolos de emergencia.

El temblor se sintió con fuerza en Guerrero y Michoacán, mientras que las notificaciones telefónicas llegaron a Jalisco, Tabasco y otras entidades del centro y occidente. En la Ciudad de México, helicópteros policiales sobrevolaron el centro urbano para monitorear daños en la infraestructura. Autoridades reportaron cortes preliminares de electricidad en colonias del norte, a la espera de inspecciones detalladas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) indicó que las unidades de las alcaldías no registraban afectaciones graves hasta el momento. Sin embargo, los relevamientos y censos de revisión seguían en marcha para descartar daños estructurales o incidencias locales. Estas acciones garantizaron una evaluación exhaustiva en distintos puntos de la ciudad.

El sismo interrumpió la agenda pública: la presidenta Claudia Sheinbaum suspendió su conferencia matutina en Palacio Nacional tras la alerta sísmica. Ella y los asistentes evacuaron el lugar según los protocolos. Más tarde, en un mensaje oficial, confirmó los datos del SSN y anunció contacto con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien activó el Consejo Estatal de Protección Civil para evaluar daños y coordinar apoyo en las zonas afectadas.