La recaudación fiscal de 2025 aumento el 39,4%, según ARCA

El crecimiento anual se impulsó por mayores ingresos del IVA impositivo, el impuesto al cheque y Ganancias, gracias a retenciones más altas.

2 de Enero de 2026 18:50hs

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reportó que la recaudación tributaria de 2025 totalizó 183.109.217 millones de pesos. Este monto registró un aumento interanual del 39,4%. Así, los ingresos fiscales superaron la inflación anual, que cerró en 31%.

El crecimiento anual se impulsó por mayores ingresos del IVA impositivo, el impuesto al cheque y Ganancias, gracias a retenciones más altas. También contribuyeron las contribuciones a la Seguridad Social, por el alza en la remuneración bruta promedio. La recaudación aduanera ligada a importaciones sumó fuerza debido al tipo de cambio.

En diciembre, sin embargo, los recursos tributarios alcanzaron 16.527.268 millones de pesos y cayeron por debajo de la inflación, con una variación interanual del 27,0%. El IVA neto recaudó 5.436.360 millones de pesos y creció un 21,5%.

El IVA impositivo aumentó un 25,1%, mientras que el IVA aduanero subió un 11,7%. Por su parte, el Impuesto a las Ganancias registró una variación del 43,8% y totalizó 3.680.713 millones de pesos.