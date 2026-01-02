La industria lleva cinco meses de caída y continúa 9% por debajo del nivel de diciembre de 2023

El Balance 2025 del Observatorio de Actividad Industrial de la UTN Buenos Aires consigna un círculo vicioso muy difícil de revertir por la retracción industrial, la pérdida laboral y el debilitamiento de la universidad y la ciencia.
2 de Enero de 2026 18:45hs
La industria lleva cinco meses de caída y continúa 9% por debajo del nivel de diciembre de 2023
Escuchar

La industria argentina enfrenta una crisis profunda y no logra una recuperación estable. El sector registra cinco meses seguidos de caída y queda un 9% por debajo de los niveles de 2023. Aunque muestra un alza interanual del 3,1%, según el Balance 2025 del Observatorio de Actividad Industrial de la UTN Buenos Aires, esta mejora no revierte el deterioro productivo.

En fábricas y conversaciones con industriales, se percibe un ritmo menor de producción. Los turnos se reducen, la maquinaria permanece detenida y crece la incertidumbre sobre la continuidad. El análisis sectorial revela desigualdades: el petróleo, equipos de transporte liviano y la alimentación impulsan el crecimiento, pero las ramas tradicionales sufren contracciones fuertes.

La obra pública cae, la metalmecánica retrocede y las importaciones impactan con fuerza. Así, minerales no metálicos, productos metálicos y textiles desploman más del 20% frente a 2023. Este deterioro afecta el empleo: el último año eliminó 29.000 puestos y, comparado con 2023, supera los 45.000, con mayores pérdidas en textil y metalmecánico.

El automotor agrava la alerta, ya que las ventas suben por importaciones y la producción nacional baja al 30% en 2025, desde el 58% de 2023. Para 2026, energía, alimentos y transporte liviano podrían mantener su avance. Sin embargo, la apertura importadora genera incertidumbre en textiles, electrodomésticos, metalmecánica y automotriz, tanto en producción como en empleo. El informe destaca un círculo vicioso por la retracción industrial, la pérdida laboral y el debilitamiento de la universidad y la ciencia.

TEMAS RELACIONADOS
Actividad IndustrialGobierno de MileiBalance 2025 del Observatorio de Actividad Industrial de la UTN Buenos Aires
Comentarios