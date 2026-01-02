Hallan una lancha con dos personas muertas a tiros

Los cuerpos presentaban varios impactos de arma de fuego y estaban junto al cadáver de una vaca. La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas por robo de ganado

2 de Enero de 2026 16:11hs

Dos hombres aparecieron muertos en una lancha a la deriva sobre el río Coronda, en Sauce Viejo, Santa Fe. Los cuerpos presentaban varios impactos de arma de fuego y estaban junto al cadáver de una vaca. Vecinos alertaron al 911 al notar la embarcación y trataron de acercarse, pero observaron que las personas no respondían.

Efectivos de la Comisaría 19ª y de la Prefectura Naval Argentina llegaron al lugar. Amarraron la lancha y verificaron la presencia de los cadáveres. Luego confirmaron los detalles reportados por los denunciantes.

El Ministerio Público de la Acusación intervino de inmediato. Ordenó resguardar el área y comenzar las pericias para aclarar la mecánica del hecho y las identidades de las víctimas. La fiscalía de turno dirige la investigación.

Los hombres mostraban heridas múltiples por disparos, compatibles con un fusilamiento. La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas por robo de ganado, ya que la vaca estaba a bordo. Autoridades exploran vínculos con actividades ilícitas en la zona ribereña.