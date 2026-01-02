Entró en vigor el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados

Desde ahora, sólo acceden los hogares con ingresos netos que no superen tres Canastas Básicas Totales para un “Hogar 2” del INDEC ($ 3.771.987).

2 de Enero de 2026 14:53hs

El Gobierno nacional puso en marcha el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplaza la segmentación por niveles de ingreso y unifica las ayudas para electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de GLP. La medida da por cerrado el período de transición iniciado en 2024 y busca trasladar de manera gradual a los usuarios el costo real de la energía. El cambio se inscribe en la estrategia de reducir el gasto público en subsidios energéticos y responde, además, a compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El nuevo régimen fija una única categoría de beneficiarios. Solo acceden los hogares con ingresos netos que no superen tres Canastas Básicas Totales para un “Hogar 2” del INDEC, cuyo valor en noviembre de 2025 se ubicó en 3.771.987 pesos. Se conservan excepciones para quienes cuentan con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) y para los titulares de la Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, mientras que los casos con Certificado Único de Discapacidad (CUD) quedan sujetos a una evaluación particular. El Decreto 943/2025 crea el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) sobre la base del antiguo RASE y mantiene vigentes las inscripciones ya realizadas.

El esquema opera con bloques de consumo base, sobre los que se aplican bonificaciones. En electricidad, el tope subsidiable se fija en 300 kWh mensuales para enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, y en 150 kWh para marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre, con la posibilidad de valores diferenciales en provincias cálidas o zonas bioambientales especiales. Para gas natural y propano por redes se sostienen los volúmenes estacionales según región y subzona tarifaria. Todo consumo que exceda esos límites se factura a precio pleno. En los bloques subsidiados, los hogares incluidos en el SEF reciben una bonificación general del 50% sobre el precio de la electricidad durante todo el año, y del 50% en gas natural y propano por redes solo entre abril y septiembre, sin bonificación entre enero y marzo ni de octubre a diciembre.

Durante 2026 regirá además una bonificación extraordinaria de hasta 25% para electricidad y gas, que arranca en 25% en enero y se reduce mes a mes hasta desaparecer en diciembre. En el caso del gas natural, los descuentos se calculan sobre un Precio Anual Uniforme (PAU) definido a partir del costo del Plan Gas.Ar, con el propósito de amortiguar las variaciones estacionales. El decreto elimina la Tarifa Social Federal de Gas y dispone que los beneficiarios del Programa HOGAR migren al SEF en un plazo de seis meses, bajo los mismos criterios de ingreso y patrimonio. Las entidades de bien público y los clubes de barrio mantienen bonificaciones sobre la totalidad de su consumo y no quedan alcanzados por los topes que rigen para los usuarios residenciales.