El Gobierno prorrogó la suspensión de contrataciones en el sector público, aunque con algunas excepciones

El decreto habilita excepciones para universidades nacionales, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Servicio Penitenciario Federal. Para aplicar una excepción, deberá suceder a dos bajas previas.
2 de Enero de 2026 14:40hs
El Gobierno Nacional prorrogó la suspensión de contrataciones en el sector público. Esta medida busca reducir la planta estatal. Sin embargo, el decreto 934/2025 permite ciertas excepciones en áreas clave.

La medida bloquea designaciones y contrataciones en todo el Sector Público Nacional. Abarca plantas transitorias, contratos bajo la Ley Marco de Empleo Público, contratos laborales y locaciones de servicios profesionales. También incluye designaciones transitorias en cargos permanentes, así como contrataciones con fondos extrapresupuestarios.

El decreto habilita excepciones para universidades nacionales, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Servicio Penitenciario Federal. Otorga licencias al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, Cuerpo de Guardaparques Nacionales, personal de hospitales e institutos de investigación del Ministerio de Salud. Además, cubre personal de gabinete y designaciones en cargos ejecutivos del SINEP.

Para aplicar una excepción, cada nueva contratación exige dos bajas previas. Estas deben provenir de renuncias, jubilaciones, desvinculaciones o fin de contratos en 2026. Cada alta requiere aprobación de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.

