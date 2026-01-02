Catamarca lanza ‘El Secreto Mejor Guardado’, la campaña que busca conquistar al país y al mundo

La Provincia presentó oficialmente “El Secreto Mejor Guardado”, una campaña estratégica que busca consolidar la marca Catamarca, Argentina en el escenario nacional y potenciar su proyección turística internacional, fortaleciendo la identidad del destino y su posicionamiento diferencial. La ministra de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia, Daiana Roldán, expresó: “Con esta campaña damos un paso estratégico para posicionar a Catamarca donde merece estar: en la agenda turística del país y del mundo".

2 de Enero de 2026 15:55hs

Por Ricardo Seronero

La campaña parte de una premisa clara: en un país donde los destinos clásicos ya lo mostraron todo, Catamarca puede ser la sorpresa.

Un territorio no masivo, genuino y fuera del radar, ideal para quienes buscan descubrir algo distinto.

Hoy, el viajero no busca solo descansar: busca sentir diferente, conectar con la naturaleza, reencontrarse con lo simple y vivir experiencias reales.

Catamarca deja de competir con el ruido y la saturación de otros destinos, y ofrece una promesa de descubrimiento basada en su autenticidad, su tranquilidad y su poder de asombro.

El spot principal cuenta con la participación de los artistas catamarqueños Carafea y Valentín Vargas, que desde estilos distintos, representan una misma identidad y aportan sensibilidad, diversidad y raíz cultural a la campaña.

La narrativa se construye a partir de “los gestos que cuentan el secreto”, donde conviven dos miradas que se encuentran: los catamarqueños, con su serenidad, orgullo silencioso y la complicidad de quien vive rodeado de belleza todos los días y los visitantes, que reaccionan con asombro genuino y una emoción inmediata al descubrir paisajes imponentes, experiencias únicas y una mística que los sorprende.

Ese cruce emocional -cuando la sorpresa se encuentra con el orgullo de lo propio- es el instante en que el secreto deja de ser secreto.

La campaña se difundirá en plataformas y medios de todo el país donde millones de personas podrán descubrir el secreto mejor guardado de la Argentina.

Mostramos un destino auténtico, con cultura viva, artistas con identidad propia y paisajes imponentes que siguen sorprendiendo incluso a quienes vivimos acá.

Estamos orgullosos de este trabajo, porque nace desde Catamarca y expresa quiénes somos y todo lo que tenemos para ofrecer para seguir creciendo.”

Con esta acción integral, Catamarca inicia una etapa clave para consolidarse como un destino auténtico, emocional y diferente, preparado para recibir a viajeros que buscan experiencias que se sientan de verdad.



