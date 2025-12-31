"Hubo dinero para bonistas y productores, hubo un 19% de aumento para la Side; los discapacitados no les interesan"

Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se pronunció sobre la disolución de ANDIS. "Nada bueno se puede esperar de esta gente, todo lo que hagan está viciado de una gran duda. Tener un certificado de discapacidad no genera una atención en sí misma. Buscan ensuciar continuamente porque no les queda otra, porque la sociedad en gran parte se les puso en contra y les dijo 'con esto no'", consideró.

31 de Diciembre de 2025 13:25hs

Escuchar