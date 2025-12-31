El Banco Nación depositó por error $ 700.000 a cada empleado público

La entidad advirtió a los usuarios que no utilicen el dinero, ya que lo descontará en los próximos días. Los depósitos erróneos aparecieron este miércoles bajo el concepto "rendición de pesos".

31 de Diciembre de 2025 16:11hs

Empleados públicos recibieron con sorpresa un depósito cercano a los 700.000 pesos en sus cuentas del Banco Nación. Sin embargo, el banco aclaró que se trató de un error técnico. La entidad advirtió a los usuarios que no utilicen el dinero, ya que lo descontará en los próximos días.

Los depósitos erróneos aparecieron este miércoles bajo el concepto "rendición de pesos" (REND.PESO). En varios casos alcanzaron los 699.177,82 pesos, como ocurrió con trabajadores de la Cámara de Diputados. Una fuente del banco confirmó que el problema surge de un fallo técnico en proceso de corrección.

El error también afectó cajas de ahorro en dólares, con acreditaciones de hasta 370,04 dólares bajo el rubro REND.USD. Por ahora, el banco no revela cuántas de sus más de 20 millones de cuentas resultaron impactadas. En la Cámara baja, por ejemplo, se registraron montos entre 290, 114 y 6 dólares.

Trabajadores y gremios reaccionaron con decepción en redes y grupos de WhatsApp. Un empleado de la Cámara de Diputados contó que "fuimos felices un ratito". La Unión de Empleados Judiciales de la Nación alertó por mensajería sobre el fallo, mientras el diputado Esteban Paulón difundió en X una advertencia para no gastar los fondos y reenviarlos.