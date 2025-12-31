El Agro aumentó 25% sus exportaciones en 2025

El dato surgió tras el ingreso de más de USD 1.000 millones en diciembre. En ese mes, las empresas del sector liquidaron un 33% más que en noviembre.

31 de Diciembre de 2025 16:15hs

El sector agroexportador liquidó USD 31.388 millones en divisas durante 2025, según reportaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Esta cifra marca un aumento del 25% frente a 2024. El dato surgió tras el ingreso de más de USD 1.000 millones en diciembre.

En ese mes, las empresas del sector liquidaron un 33% más que en noviembre. Ambas entidades representan cerca del 48% de las exportaciones argentinas. El acumulado anual generó así USD 6.250 millones adicionales respecto al año anterior.

Diciembre destacó por los primeros embarques de trigo y cebada, además de las exportaciones continuas de soja y derivados industrializados. Parte de este impulso vino del Decreto 682/2025, que suspendió temporalmente derechos de exportación. Los ingresos respondieron en gran medida a liquidaciones anticipadas de septiembre.

El sector aclaró que las liquidaciones de granos suelen adelantarse 30 días, mientras que aceites y harinas proteicas demoran hasta 90 días. Factores externos como precios internacionales, clima, regulaciones y conflictos sindicales influyen en la volatilidad mensual. Aun así, 2025 mostró una tendencia positiva general.