Denuncias de lavado de dinero contra AFA: en un año, se transfirieron US$ 5,7 millones hacia la firma propietaria del Perugia

Sports NextGen Ltd forma parte del grupo que en 2024 compró el 80% de las acciones del club de la Serie C italiana. Los fondos salieron de una cuenta a nombre de TourProdEnter LLC, controlada por Erica Gillette, esposa de Faroni. Ambos fueron citados a declarar en la Justicia.

31 de Diciembre de 2025 15:06hs

Una denuncia del empresario Guillermo Tofoni expuso un presunto mecanismo para desviar fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esta revelación compromete aún más a Javier Faroni, investigado por maniobras en la administración de dinero de la entidad en el exterior. Durante los últimos doce meses, se transfirieron más de USD 5,7 millones hacia Sports NextGen Ltd. Esa empresa forma parte del grupo que en 2024 compró el 80% de las acciones del Perugia, club de la Serie C italiana.

Los registros bancarios reconstruyen 25 operaciones atomizadas entre enero y septiembre de 2025. Los fondos salieron de una cuenta en el Bank of America a nombre de TourProdEnter LLC, controlada por Erica Gillette, esposa de Faroni. Llegaron a dos cuentas de Sports NextGen Ltd en el Banco Revolut del Reino Unido y en el Afrasia Bank Ltd de las Islas Mauricio. Además, hubo dos transferencias de USD 250.000 cada una a Beagle Capital Management LLC en octubre de 2023.

Faroni integra desde su creación el grupo inversor de Sports NextGen Ltd, con sede en Londres. Esta triangulación de dinero, revelada por registros de Estados Unidos, se suma a otras exposiciones sobre firmas ligadas a él y su esposa. La Justicia sigue sus movimientos por estas conexiones. TourProdEnter administró unos 260 millones de dólares de la AFA en el exterior y desvió al menos USD 42 millones a empresas presuntamente ficticias.

El martes, el juez Luis Antonio Armella ordenó allanamientos en la casa de Faroni en Nordelta y en las sedes de la AFA en el Microcentro porteño y Ezeiza. Este miércoles, citó a comparecer al exdiputado bonaerense y a su esposa el 19 de enero, entre las 10 y las 10:15.