Scioli recibió al intendente de Bariloche, Walter Cortés

30 de Diciembre de 2025 15:42hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, mantuvo un encuentro con el intendente de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés quien destacó la alta demanda turística que registra la ciudad durante las fiestas y señaló la necesidad de gestionar una mayor frecuencia aérea, “dado que los vuelos se encuentran completamente vendidos”. Actualmente, Bariloche recibe veinticinco vuelos diarios.

En relación con la temporada de verano 2026, Cortés informó que la ocupación hotelera alcanza el 80 por ciento, lo que representa un incremento del 10 por ciento respecto del mismo período del año anterior

De cara a la próxima temporada invernal, Scioli solicitó al intendente avanzar en gestiones que permitan generar mayores facilidades para la inversión en el Cerro Catedral. “Es necesario ordenar el principal centro de esquí del país, que recibe turistas durante todo el año provenientes de Argentina, Brasil, Chile y otros mercados internacionales”, afirmó.

Entre otros temas abordados, Cortés señaló que se están realizando inversiones privadas en hotelería y desarrollos inmobiliarios por un monto cercano a los 150 millones de dólares. Asimismo, se proyecta la finalización del Centro de Convenciones —en un edificio inconcluso desde 1970— y la recuperación turística de la Isla Huemul, ubicada en el lago Nahuel Huapi.



