Romina Gaetani denunció a su pareja por violencia de género

30 de Diciembre de 2025 15:09hs

Romina Gaetani fue internada en un sanatorio de Pilar tras un episodio de violencia de género. La actriz llamó al 911 desde el Tortugas Country Club y denunció a su pareja, Luis Cavanagh. La policía intervino y confirmó golpes en sus brazos y cadera. El SAME la trasladó al Hospital Central de Pilar para atención médica.

Los médicos activaron el protocolo de violencia de género. Constataron lesiones visibles y notificaron a las autoridades. La Unidad Fiscal de Género envió personal al hospital para tomar la testimonial de Gaetani. Identificaron al imputado como Luis Ramón Cavanagh, empresario argentino de 59 años y pareja de la actriz de 48 años.

Las agresiones estuvieron motivadas por celos, según lo que trascendió del relato de Gaetani. El incidente ocurrió en la colectora de la Panamericana. La actriz recibió el alta al mediodía del día siguiente. Hasta ahora no hay declaraciones públicas de Gaetani ni de su entorno. La Justicia investiga el caso para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

