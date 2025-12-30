Protocolo antipiquetes: la Justicia admitió la apelación del Gobierno, y sigue vigente

Desde su implementación, el protocolo asegura la libre circulación y recupera las calles para quienes trabajan y viven en paz, se ufanó Bullrich, quien destacó su validación por múltiples jueces y el apoyo popular.

30 de Diciembre de 2025 16:59hs

El Gobierno celebró la decisión judicial que mantiene vigente el protocolo antipiquetes. Tras apelar un fallo que lo había suspendido, el Ejecutivo confirmó que la Justicia concedió el recurso. La normativa sigue aplicándose pese a la apelación pendiente. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11 la había frenado días atrás por un reclamo del CELS.

Patricia Bullrich, impulsora de la medida, ratificó que el protocolo no se suspende y continuará en vigor. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respaldó la postura con un mensaje breve en redes. Ambos enfatizaron la necesidad de preservar el orden público. El Gobierno apeló inmediatamente el fallo inicial del juez Martín Cormick.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió el protocolo con argumentos técnicos, jurídicos y operativos. Insistió en que garantiza el orden y evita el caos en las calles. La medida devuelve tranquilidad a los ciudadanos que buscan circular libremente, afirmó.

Desde su implementación, el protocolo asegura la libre circulación y recupera las calles para quienes trabajan y viven en paz, se ufanó Bullrich, quien destacó su validación por múltiples jueces y el apoyo popular. Criticó a quienes, dijo, promueven el desorden y la extorsión.