Omar Maturano: "Los trenes no funcionan no por el calor, sino porque es un país sin mantenimiento"

Dejaron de funcionar los trenes con destino a Tucumán y Córdoba de manera indefinida. "Descarrilló un tren en La Banda, Santiago del Estero, y hace destrozos en un kilómetro de vía. Los quebrachos que estaban abajo eran nuevos pero tenían una deficiencia. Lo dejaron pasar, conviven con el Gobierno los empresarios, y de golpe hicieron este anuncio. Ya han suspendido servicios en varias regiones y en abril dirán que no hay más trenes de pasajeros", vaticinó el secretario general de La Fraternidad.

30 de Diciembre de 2025 13:35hs

