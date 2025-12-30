Más de mil desplazados por las inundaciones en San Luis del Palmar

El agua sigue en ascenso por las precipitaciones en arroyos tributarios. El panorama podría empeorar en las próximas horas.

30 de Diciembre de 2025 16:22hs

El desborde del Riachuelo afecta una cuarta parte de San Luis del Palmar, en Corrientes. El número de desplazados supera ya los mil. Las autoridades municipales advierten que el agua sigue en ascenso por las precipitaciones en arroyos tributarios. El panorama podría empeorar en las próximas horas.

Cinco barrios a orillas del Riachuelo enfrentan la situación más crítica. En algunas viviendas, el nivel del agua supera los 120 centímetros. Las familias podrían tardar meses en regresar, ya que el descenso será muy lento. La concejal Noelia Herrera describe el escenario como muy crítico en esta ciudad de unos 20.000 habitantes urbanos y 5.000 rurales.

El Riachuelo alcanza los 4,57 metros de altura. A partir de los tres metros, el agua impacta las casas en zonas bajas. En ciertos sectores, avanzó más de 500 metros hacia el interior de la ciudad. El intendente Néstor René Buján calcula unas 600 personas desplazadas, mientras que cada centro de evacuados alberga un promedio de 27 familias.

La saturación de napas frena el descenso del agua, y el drenaje por el Riachuelo resulta muy lento. La normalidad podría demorar hasta febrero o marzo. Muchos residentes resisten abandonar sus hogares por miedo a saqueos, aunque la Policía patrulla constantemente. En 2017, las familias estuvieron fuera de sus casas durante cuatro meses.