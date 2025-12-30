El Gobierno disolvió la Agencia de Discapacidad

Sus funciones pasarán al Ministerio de Salud, anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La Agencia Nacional de Discapacidad es el foco del principal caso de corrupción investigado por la Justicia en el Gobierno de Milei.

30 de Diciembre de 2025 13:15hs

El Gobierno disolvió la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Sus funciones pasarán al Ministerio de Salud. Manuel Adorni anunció la medida este martes, durante la última conferencia de prensa del año. El jefe de Gabinete destacó que esta transición garantizará una gestión transparente.

Adorni enfatizó los nuevos mecanismos de control para las políticas de discapacidad. Así se evitarán discrecionalidades. Además, aclaró que no se cortarán pensiones ni prestaciones similares.

La disolución de la ANDIS surgió tras el escándalo de presuntas coimas en agosto. Aquel episodio incluyó la filtración de audios atribuidos a su titular, Diego Spagnuolo, que involucran a Karina Milei, hermana del Presidente, en el cobro de coimas al 3%. Desde fuentes cercanas al Gobierno aseguran que se evaluaba esta decisión desde entonces.

Adorni también anunció la transformación de planes sociales en vouchers educativos. Unos 900.000 beneficiarios del programa "Volver al Trabajo" recibirán capacitación. Sobre el nombramiento de Diego Valenzuela en Migraciones, indicó que aún no hay comunicación oficial.