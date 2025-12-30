Cuatro heridos y un centenar de personas atrapadas por el choque de dos cabinas en un teleférico

Una cabina chocó contra la barrera de la estación superior al no detenerse correctamente. El suceso ocurrió en plena temporada de esquí navideño.

30 de Diciembre de 2025 17:50hs

Un incidente en el teleférico de Macugnaga, al noroeste de Italia, dejó cuatro heridos y más de cien personas atrapadas en la cima de una montaña. Una cabina chocó contra la barrera de la estación superior al no detenerse correctamente. Los servicios de rescate evacuaron de inmediato a los lesionados con heridas leves. El suceso ocurrió en plena temporada de esquí navideño.

El teleférico une Macugnaga con el Monte Moro, a 2.800 metros de altura en los Alpes, cerca de Suiza. Ambas cabinas impactaron las estructuras de las estaciones superior e inferior. Tres de los 15 pasajeros de la cabina alta sufrieron lesiones, igual que el operador de la estación baja. Turistas y locales acudían masivamente a la zona por las vacaciones.

Un centenar de personas, incluidos varios niños, quedó bloqueado en la montaña porque el teleférico no funcionaba para el descenso. Tres horas después del choque, helicópteros completaron la evacuación de todos. Filippo Besozzi, administrador de la empresa gestora, indicó que el remonté no desaceleró al ingresar a la estación. Las autoridades cerraron preventivamente las pistas de esquí.

La instalación, construida en 1962, pasó una revisión general a inicios de 2023. Las autoridades suspendieron temporalmente el teleférico para revisar la seguridad. Los bomberos confirmaron los detalles en un comunicado oficial. El incidente resalta los riesgos en las infraestructuras alpinas durante la alta temporada.