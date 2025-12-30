Cómo funcionarán los servicios públicos el 31 de diciembre y el 1 de enero

Tanto el martes 31 de diciembre como el miércoles 1 de enero, habrá recortes de frecuencia, horarios especiales y esquemas similares a sábados, domingos o feriados.

Con la llegada del último día del año, el transporte público y varios servicios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) modificarán su funcionamiento habitual. Tanto el martes 31 de diciembre como el miércoles 1 de enero, habrá recortes de frecuencia, horarios especiales y esquemas similares a sábados, domingos o feriados.

El cierre del año altera los servicios de ómnibus en el AMBA. Hasta las nueve de la noche del 31, funcionarán con ritmo normal. Luego, disminuirá la cantidad de vehículos paso a paso, para que cada itinerario concluya antes de la medianoche, complicando el acceso en áreas alejadas.

Subtes y Premetro reducirán sus operaciones ese martes. Arrancarán a las seis de la mañana. Partirán los trenes finales entre las nueve y las diez de la noche, dependiendo del ramal y el destino, mientras las estaciones bajan sus persianas con antelación.

Los ferrocarriles adoptarán un patrón de fin de semana el 31 de diciembre. Ofrecerán menos formaciones que en jornada laboral, aunque superan las de un domingo. Hacia la madrugada, la disponibilidad menguará de manera gradual.

Como festivo patrio, el 1 de enero impondrá rutinas de fines de semana en todo el transporte. Los ómnibus rodarán con intervalos amplios y trayectos menos densos. Trenes limitarán sus salidas y alargarán las pausas, en tanto subtes y Premetró inician a las ocho con cadencia escasa todo el día.

Sectores estatales ajustarán sus prestaciones más allá del traslado. La sanidad priorizará urgencias vía SAME y plantones en hospitales. Guardarán reposo los ambulatorios y citas agendadas.

Detendrán la recogida de desechos en la velada del 31, recomendando diferirla hasta el jueves 2. En la Ciudad, liberarán cocheras en vías y arterias vedadas a días de oficina, salvo vigilancia rigurosa en accesos para minusválidos, halting de pasajeros, zonas de mercancías y vías reservadas al Metrobús.