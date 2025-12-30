Cayó 6,5% en noviembre la venta de combustibles

Es en la comparación con igual mes de 2024. Comparado con octubre, la demanda bajó un 1,67%. La única provincia que aumentó sus ventas fue Formosa, y la que más cayó fue Córdoba.

La comercialización de naftas y gasoiles al público mostró un claro enfriamiento durante noviembre. A nivel nacional, se vendieron 1.376.311 metros cúbicos, cifra que implica un retroceso del 6,51% respecto del mismo mes de 2024. Comparado con octubre, la demanda bajó un 1,67%, pese a contar con un día menos.

El gasoil Grado 2 sufrió el mayor impacto, con ventas que cayeron un 18,63% interanual, de 419.816 a 341.607 metros cúbicos. En contraste, el gasoil premium subió un 0,5%. Las naftas totales descendieron un 2,29%: la súper perdió un 3,42%, pero la premium creció un 1,08%. Así, el gasoil acumuló una baja del 11,78%.

Solo Formosa registró un aumento del 1,1% entre las 24 provincias. Las peores caídas ocurrieron en Córdoba (-13,72%), Santa Cruz (-12,22%) y Jujuy (-11,31%). Buenos Aires lideró el volumen con 492.593 metros cúbicos, seguida por Córdoba (138.671), Santa Fe (110.289) y CABA (89.053). Shell (-17,71%) y Refinor (-21,21%) sufrieron los mayores descensos entre empresas, mientras YPF cayó un 2,13%.

Noviembre confirmó la debilidad sostenida del consumo de combustibles en 2025. La contracción generalizada, el desplome del gasoil ligado a la producción y el transporte, junto al crecimiento aislado de una provincia, pintan un panorama de demanda floja. Los premium, en cambio, mantienen su resistencia y acentúan la división en el mercado.