Allanaron las sedes de la AFA en Ezeiza y CABA y la casa de Faroni en Nordelta

El empresario teatral enfrenta investigación por presunto desvío de fondos de la entidad presidida por Claudio Tapia. Faroni intentó salir del país el lunes por la noche, pero fue interceptado por las autoridades.

30 de Diciembre de 2025 15:18hs

La Policía Federal allanó este martes las sedes de la AFA en Buenos Aires y Ezeiza, además de la casa de Javier Faroni en Nordelta. El empresario teatral enfrenta investigación por presunto desvío de fondos de la entidad presidida por Claudio Tapia. El juez federal Luis Armella ordenó los procedimientos. Los agentes buscan documentos de contratos, computadoras y otros elementos relevantes.

Faroni intentó salir del país el lunes por la noche en Aeroparque. Las autoridades lo interceptaron y le prohibieron viajar. Regresaba de Uruguay tras unas horas en Buenos Aires. Su pareja, Erica Gillette, no estaba en la vivienda durante el allanamiento, según fuentes de la pesquisa.

La investigación apunta a la empresa TourProdEnter, de la que Faroni y Gillette son titulares. Esta firma acumuló más de USD 260 millones en cuatro bancos de Estados Unidos gracias a contratos con la AFA en los últimos cuatro años. El caso incluye también a la firma Sur Finanzas y empresas fantasma.

La Procelac amplió la causa el lunes e imputó a Faroni, Gillette y otros titulares de sociedades. Pidió levantar el secreto fiscal y bancario de todos los acusados. El juez aceptó la solicitud y dispuso las medidas en las últimas horas.