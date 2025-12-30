Al menos 33 alumnas de secundaria fueron víctimas de una organización de trata sexual

Hay nueve imputados por captar, promover y explotar a adolescentes de colegios públicos y privados, a las que 'descartaban' al cumplir 18 años. No descartan más adolescentes afectadas.

30 de Diciembre de 2025 15:01hs

Las autoridades judiciales confirmaron 33 víctimas en la causa por trata sexual de alumnas secundarias en Salta. Hay nueve imputados por captar, promover y explotar a adolescentes de colegios públicos y privados. El juez federal Julio Bavio autorizó la ampliación de la imputación y extendió la investigación hasta fines de mayo de 2026. La medida responde a la gravedad del caso y a posibles nuevas denuncias.

La causa comenzó a mediados de junio con la primera denuncia de una madre. Ella descubrió mensajes sexuales en el celular de alta gama de su hija. Uno provenía de un remisero imputado, quien aludía también a su otra hija de 12 años. En septiembre detuvieron a cuatro personas como coautoras del delito de trata agravada por vulnerabilidad, minoría de edad y cantidad de víctimas.

La fiscalía identificó el rol de cada acusado en la red. Establecieron que las víctimas aumentaron de tres a 33 durante la pesquisa. No descartan más adolescentes afectadas. Posteriormente sumaron cinco imputados más por su participación en la captación y explotación.

Los fiscales Eduardo Villalba y Roxana Gual describieron la operación de la agrupación en la audiencia reciente. La red descartaba a las adolescentes al cumplir 18 años por su avanzada edad. El juez dio lugar a su pedido de ampliar la investigación.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a [email protected]

Descargando la app