Absolvieron a los cuatro jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Cufré y Florentín enfrentaban cargos por abuso sexual con acceso carnal, Osorio por abuso simple y Sosa como partícipe necesario. El juez Paz Almonacid rechazó la nulidad de pericias sobre celulares de testigos cercanos a la denunciante.

30 de Diciembre de 2025 14:51hs

Un juez tucumano absolvió este martes a cuatro exjugadores de Vélez Sarsfield acusados de abuso sexual. El fallo puso fin a una causa iniciada por una joven que denunció una violación en manada en marzo de 2024. El magistrado Augusto José Paz Almonacid decidió sobreseer a Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla porque el hecho no constituye delito.

La investigación surgió tras la denuncia de la joven, quien relató abusos en una habitación del hotel Hilton de Tucumán. Allí se concentraba el plantel de Vélez para un partido ante Atlético Tucumán. Los futbolistas negaron siempre haber actuado sin consentimiento. Como resultado, Cufré y Florentín enfrentaban cargos por abuso sexual con acceso carnal, Osorio por abuso simple y Sosa como partícipe necesario.

El juez rechazó la nulidad de pericias sobre celulares de testigos cercanos a la denunciante. Valoró las pruebas digitales según los informes periciales. Hace dos semanas, los defensores habían pedido el sobreseimiento basados en mensajes telefónicos. Esos elementos debilitaron la consistencia de la acusación, según argumentaron.

La resolución llegó a horas del fin de año y cerró un proceso de más de un año y medio con extensos debates. Sin embargo, los abogados de la joven, Patricia Neme y Alejandro Char, anunciaron que apelarán ante la Cámara. Confían en que se revaloren las pruebas para continuar el caso.

